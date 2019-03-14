История о том, как в Шымкенте базары сносили (видео)

Многие из нас еще помнят о том, как в начале двухтысячных Шымкент был буквально оккупирован базарами.

Там, где сейчас раскинулся удивительный парк имени Шамши Калдаякова, кажется еще совсем недавно шла бойкая торговля на грязном и необустроенном торжище. Старожилы помнят и то, как кипела базарная жизнь там, где сейчас расположен парк Независимости.

Снос базаров сопровождался недовольством торгующих. В памяти многочисленные пикеты и перекрытие улиц, походы к администрации города с требованиями оставить базары в покое. Но минуло уже двенадцать лет и все изменилось. Парки Независисмости, Мир Шамши стали излюбленными местами отдыха горожан. Деревья набрали силу, разбиты роскошные клумбы с цветами, работают фонтаны.

О том, как шла битва с хаосом и базарами на своей странице в facebook рассказал известный архитектор Бахыт Аширбаев.