Полиция Шымкента выясняет, что послужило причиной попытки суицида 18-летнего жителя города, сообщает Otyrar.KZ.

3 августа в Управление полиции Аль-Фарабийского района поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина совершил попытку суицида, спрыгнув с моста Парка независимости, расположенном на площади Ордабасы.

По приезду следственно-оперативной группы к месту происшествия установлено, что 18-летний житель города, спрыгнув с моста Парка независимости, упал на бетонный асфальт и получил телесные повреждения.

После чего был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 105 УК РК “Доведение до самоубийства”.

В настоящее время допросить данного гражданина не представляется возможным в связи с его состоянием здоровья.

Назначены соответствующие экспертизы.