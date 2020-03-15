Вандалы пытались украсть декоративные элементы монумента «Алтын шанырак» в шымкентском парке Независимости.

Полицейские пресекли преступление и задержали злоумышленников. Подозреваемыми оказались двое 19-летних жителей Шымкента. Для чего молодые люди решились на такое варварство предстоит выяснить.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Аль-Фарабийского района ДП города Шымкента по ст.24 ч.3, ст.188 ч.2 РК.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до суда и надлежащем поведении.

Подозреваемым грозит штраф до трех тысяч МРП, либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

СПРАВКА: Парк Независимости был открыт в Шымкенте в 2011 году в честь 20-летия независимости Республики Казахстан. В центре установлен впечатляющий монумент единства казахстанского народа «Алтын шанырак» из 137-ми металлических элементов, символизирующих число народностей в стране.

По словам коммунальщиков, с тех пор памятник не ремонтировали и годы оставили на нем свой отпечаток. О ремонте задумались давно, эскиз находится на утверждении автора проекта, начало реставрации затягивается.