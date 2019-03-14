Выставка современного искусства Казахстана «Истории Великой степи» откроется в Шымкенте 16 марта.

Выставка «Истории Великой степи» транслирует произведения известных в стране и за рубежом художников современного искусства (contemporary art) Казахстана. Выставка как целостное высказывание и все ее элементы опосредованно визуализирует основные постулаты программной статьи президента РК Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи». Произведения, представленные на выставке, рассказывают истории, связанные с обозначенными в статье «Семью гранями», как то: Всадническая культура,

Древняя металлургия Великой степи, Звериный стиль, Золотой человек, Колыбель тюркского мира, Великий шелковый путь, Казахстан – родина яблок и тюльпанов, а также продемонстрирует уже имеющиеся наработки по модернизации культурно-исторического сознания, такие как: Архив-2025, Великие имена Великой степи, Генезис тюркского мира, Музей древнего искусства и технологий великой степи, Тысяча лет степного фольклора и музыки, История в кино и на телевидении. В экспозиции представлены как традиционные техники: скульптура, живопись, графика, ДПИ, так и новые: инсталляция, объект, перформанс, видео и медиа-арт.

В чем особенность мироощущения народов, веками живущих в аридной зоне, в центре Евразийского материка? Чем отличается азиатское «ощущение континента» от европейского «ощущения моря»? Какие ценности привнёс народ-всадник в копилку человеческой культуры? Какие стратегии развития современной культуры возможны на древних просторах Великой степи? Этими и другими вопросами десятки лет задаётся художественное сообщество Казахстана, как сообщество-преемник степного начала.

Акыны, жырау, кюйши, сказочники, поэты, писатели, режиссеры и художники – сейчас, как и сотни лет назад, рассказывают свои истории о жизни и о себе, расшифровывая людям сущность вещей и явлений, приметы времени и их значение. Традиция повествования никогда не пресекалась здесь.

Сейчас новые повествователи несут в мир истории Великой степи, говоря новым языком современного искусства. Эти истории позволяют жителям Казахстана понять время и место, отведённые им. Недаром искусство нашего времени искусствоведы называют современным – то есть созвучным – времени, его приметам, технологиям и образам.

Современное искусство Казахстана развивается «здесь и сейчас», но вовлекает в свою орбиту как дела давно минувших дней, легенды, традиции, трагедии прошлого, так и научные открытия археологов, историков, биологов и технические разработки инженеров, экономистов и социологов. Так формируется современный культурный код нации, существуя между прошлым и будущим, между лесистым севером и гористым югом, создавая особую культурную экосистему Великой степи, способствуя взаимодействию азиатской и европейской культур.

Этот культурный код подразумевает в своей статье Нурсултан Назарбаев, говоря о «Пространстве и времени национальной истории» и подчёркивая необходимость модернизации исторического сознания. Каждый художник, участвующий в выставке, расскажет свою историю, перенося ее в контекст современности и актуализируя с помощью новых техник, практик и материалов мирового искусства.

Современное искусство Казахстана – своеобразный феномен, признанный на самых престижных мировых площадках – музеях, галереях, биеннале – теперь возвращается в родные степи, чтобы рассказать свои истории казахстанцам.

Открытие состоится 16 марта, в 15:00

Место проведения: г. Шымкент, Музей изобразительного искусства, Мадели кожа 2б.

Участники:

Алмагуль Менлибаева, Сауле Сулейменова, Рашид Нурекеев, Асхат Ахмедьяров, Сауле Дюсенбина, Алибай Бапанов, Молдакул Нарымбетов, Виталий Симаков, Саид Атабеков, Смаил Баялиев, Арыстанбек Шалбаев; куратор: Юлия Сорокина; международный куратор: Лиза Ахмади;