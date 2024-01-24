Открытый урок за пределами школы

6 января в Шымкенте в выставочном зале универсальной библиотеки имени А. Пушкина открылась очередная художественная выставка.

Этому обстоятельству я ничуть не удивилась: пушкинская галерея никогда не пустует и не простаивает. Меня заинтриговало название – «TASMAN ВОСХИЩЕНИЕ». К тому же в анонсе говорилось, что выставляться на сей раз будет целая группа художников-педагогов.

Среди моих знакомых есть такие художники, которые однажды выбрали педагогическую стезю и нисколько об этом не жалеют. Безусловно, они занимаются очень нужным и благородным делом. Раз ты сам чего-то добился на изобразительном поприще – будь добр, научи этому других! Но вот в чем беда: всякий учебный процесс сопряжен с таким количеством попутной нагрузки, что на собственное творчество просто не хватает времени. Все, кто хоть раз где-то что-то преподавал, знают про эту, как они называют, «писанину», заключающуюся в составлении поурочных и календарных планов, заполнении журналов и всякой разной отчетности… Именно поэтому на выставку я пришла с заведомым интересом и благодарностью. Всякий «играющий тренер» вызывает уважение.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГЛАЗ И ДЛЯ ДУШИ

Вообще-то, организовать подобного рода выставку – разноплановую, разностилевую и многожанровую – довольно-таки непросто. На одном пространстве надо было разместить более 100 работ совершенно разных авторов с собственным видением окружающего мира, использующих разные технические приемы и техники. Надо было постараться сделать так, чтобы вместе мирно «ужились» и живопись, и графика, и декоративно-прикладное искусство. Кстати, давно я не видела столько «рукодельных» произведений, являющих примеры народного ковроткачества, тонкой работы с войлоком и другими подручными материалами.

В выставке принимали участие 35 педагогов из разных учебных заведений города, в которых преподают предметы с художественно-изобразительным уклоном.

Более всего работ (60) показал Дворец школьников, за ним следует Детская художественная школа и Детская школа искусств, Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления, студия Ainurge, Колледж искусств и дизайна им. А. Кастеева, Школа искусств им. О. Тайманова, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, художественная студия «Солнышко» и даже русский драматический театр и Детская музыкальная школа. Обозревая этот внушительный список, разве можно сказать, что эстетическое воспитание молодого поколения у нас ведется кое-как или по пресловутому «остаточному принципу»?

Инициатором вернисажа, конечно же, выступило наше отделение Союза художников Казахстана. На эту тему я поговорила с куратором выставки Рашидой Мадарисовной Мугавеевой, членом Союза художников Казахстана, Французской академии, Международного независимого фонда женщин-художников «Тан Шолпан».

Я спросила: кому и как пришла в голову эта прекрасная и конструктивная идея, как удалось ее воплотить в жизнь?

«В конце уходящего года мы, то есть члены Союза художников, подводили итоги проделанной работы и намечали перспективный план на следующий год. Подобная идея уже витала в воздухе, нам нужно было только свободное выставочное пространство, а также хоть небольшое временное окошечко, и такое – чуть более двух недель – у нас появилось. Наши педагоги уже давно этого хотели, ведь не секрет, что они стоят как бы в тени других художников, у которых есть время периодически выставлять свои картины на персональных выставках. Так что, можно сказать, сегодня сбылась мечта многих творческих и талантливых педагогов, которым так не хватает зрительского соучастия и одобрения».

Одна из целей выставки – это поднятие престижа педагогов-художников. А то ведь как иногда получается: их ученики получают призы и дипломы на различных творческих конкурсах, а те, кто их подвел к этим успехам, чаще всего остаются «за кадром». А работы на выставке действительно достойны быть увиденными и оцененными по самому высшему разряду. Впрочем, вы сами можете в этом убедиться. Выставка закроется 23 января. Вы еще успеете насладиться и восхититься…

ПУШКИНКА НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

На открытии выставки было сказано много теплых благодарственных слов в адрес директора библиотеки Натальи Сергеевны Романовой, которая всегда готова принять в своих стенах любую творческую братию: и художников, и музыкантов, и литераторов, и поэтов. Возрожденная библиотека на это и рассчитывала: стать одним из центров притяжения людей, стремящихся к творческому самовыражению. Но сейчас Наталья Сергеевна озабочена уже не текущими мероприятиями, предусмотренными планом, ее больше волнует неуклонно приближающееся событие – впечатляющий юбилей библиотеки, которой в этом году исполняется 125 лет!

Радует, что грандиозность этого события прекрасно понимает руководство города, готовое принять в подготовке к юбилею самое деятельное организационное и финансовое участие.

Не так давно библиотеку посетил городской глава Габит Сыздыкбеков и вник в повседневные проблемы библиотечной жизни. На своей информационной платформе акимат отметил, что «в передовой модели объект возродился в 2022 году. Сегодня читателям предоставляются современные информационно-библиографические и культурно-просветительские услуги».

В ней сейчас функционируют American Corner (Американский уголок – автор), кофейня, а также 11 структурных подразделений и учебных залов, абонементский отдел, арт-площадка. Сегодня библиотека превратилась в среду, формирующую для читателей эстетическую культуру, позволяющую эффективно использовать досуг.

Аким города оценил качество обслуживания, поручил руководству библиотеки усовершенствовать электронную систему. Сотрудникам соответствующего ведомства поручено организовать ремонт подвального помещения. В рамках поручения главы города в мае будет организован масштабный комплекс мероприятий в честь 125-летия библиотеки.

Вот это я понимаю: визит так визит! Уже понятно, что библиотеку не оставят в одиночестве в подготовительных праздничных хлопотах, а помогут чем могут на высоком официальном уровне. Впрочем, наша Пушкинка этого в высшей степени достойна. Во-первых, как говорится, так долго не живут. То есть по степени исторической значимости и долголетия она стоит буквально на первом месте в Казахстане.

Впрочем, есть еще две подобные библиотеки почтенного возраста: одна – в Усть-Каменогорске, другая – в Семее. Но, согласно новым архивным документам, наша все равно старее и почтеннее. Есть достоверные сведения, что формироваться она стала не со дня своего официального открытия в 1899 году, а гораздо раньше, в году… 1858-м, если не раньше. В те времена никакого собственного помещения, конечно, у библиотеки быть не могло, а присланные из Ташкента книги хранились в здании Чимкентского общественного собрания. Однако именно из этих первоначальных книг и стал складываться первый книжный фонд, с которого и началась история нашей славной библиотеки. А у нее была действительно долгая и трудная «жизнь».

Открытие библиотеки произошло 27 мая 1899 года – в день 100-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. А приспособленное для нее здание находилось неподалеку от нынешней филармонии, то есть сейчас практически не изменило места своей географической дислокации.

Открывалась библиотека для читателей три раза в неделю. Не обходили ее стороной и политические катаклизмы, происходящие в стране: то в имперском ее виде, то в контексте советского строя. Так, например, в годы сталинских репрессий были безжалостно вычищены многие литературные шедевры, имеющие несчастье принадлежать к мнимым врагам народа… Но сегодня работники предъюбилейной библиотеки не хотят вспоминать печальное прошлое. Они нацелены на будущее, на перспективу…

Когда планируется торжественное празднование юбилея? Этого Наталья Сергеевна точно сказать не смогла. Ходили слухи, что событие случится в начале июня – ко Дню защиты детей, но, согласитесь, подгонять такое солидное и ответственное мероприятие к какой-либо дате, не будучи в состоянии стопроцентной готовности, значит, пустить дело на самотек. А этого библиотека категорически допустить не может.

Интересно, что в рамках юбилейной подготовки директор решила провести серьезные исторические изыскания в городском архиве Шымкента. Это касается не только истории возникновения библиотеки имени Пушкина, но и других исторических реалий, касающихся нашего древнего города. В библиотеке планируется открыть специальный историко-географический отдел – сродни маленькому музею, в котором можно будет ознакомиться с неизвестными аспектами жизни старого Шымкента.

Ну а что касается истории самой пушкинской библиотеки… то за 125 лет с ней много чего случалось. Работающая сейчас в архиве Гаухар Медеуова с волнением рассказала, что в архиве она наткнулась на совершенно незнакомые страницы библиотечного бытия. Кто сейчас мог бы предположить, что библиотечные работники регулярно принимали участие в сезонном сборе хлопка или стрижке овец? Если требовалось, они выезжали в самые отдаленные уголки нашего южного края, чтобы читать лекции, устраивать литературные чтения, знакомить с популярными книгами. В общем, нести, как тогда говорили, культуру в массы, несмотря на зной, холод и прочие дорожные превратности…

Ну а кто сейчас может оспорить тот факт, что библиотекарская рать по-прежнему стоит в авангарде борцов с невежеством и бескультурьем? По-моему, это бесспорно. Это их миссия, это их жизнь и судьба… Что ж, будем ждать юбилея!

Елена Летягина