Когда на город смотрят с любовью

РАБАТ уже писал о выставке фотографий и живописных работ «Шымкент – дәуірлер куәсі» («Шымкент – свидетель эпох») в библиотеке имени А. Пушкина, приуроченной ко Дню города.

В той публикации куратор выставки Рашида Мугавеева, член Союза художников РК, член международного независимого женского фонда художников «ТанШолпан», почетный член французской MondialArtAcademia, с теплотой упомянула имена трех участников.

РАБАТ посчитал интересным приглядеться к их работам и познакомить шымкентцев с авторами.

Знакомьтесь, Алла Малышева!

Организаторам выставки Алла Ионовна предоставила две черно-белые фотографии улицы 1 Мая. Снимки были сделаны в конце 60-х годов.

Она взяла фотоаппарат и решила попробовать: получится у нее или нет? Вышла на балкон и щелкнула фотоаппаратом два раза. А ее муж Геннадий, когда проявлял пленку, напечатал эти два снимка. Ведь тогда, в эпоху пленочных фотоаппаратов, каждый кадр был на счету.

Дело в том, что им на свадьбу, а поженились Алла и Геннадий в 1965 году, друзья подарили полный комплект фотографа-любителя. В набор входили фотоаппарат, увеличитель и все необходимые атрибуты – бачки для проявки пленки, кюветы, щипцы, реагенты (проявитель-закрепитель), фотобумага и т.д.

Геннадий тогда очень увлекался фотографией и снимал, казалось, все подряд: в первую очередь, как растут их дочери, как семья принимает гостей, отмечает праздники. И среди этих фотографий были и эти – с их улицы 1 Мая, где они тогда жили. Квартиру получила мама Аллы Ионовны от свинцового завода. Кстати, там же, в заводоуправлении, работала оператором машинно-счетной станции и сама тогда совсем юная Алла. Делала с коллегами все необходимые заводу расчеты. А в детский сад «Теремок» ходили их дочери – Наташа и Оля. Снимки не из оцифрованной пленки. Они из семейного фотоальбома.

В 1976 году семья Малышевых получила новую квартиру и переехала с улицы 1 Мая в 16-й микрорайон, где и живет поныне.

Наталья и Дмитрий Рогачевы

Вот чьи работы побудили людей пошевелить извилинами, предугадывая, где эти виды могли быть «пойманы». Да и Шымкент ли это?!

Да, это Шымкент. Наш город-красавец.

На вопрос, где вы находите такие виды города, педагог Наталья Рогачева ответила: «Просто все время ходим пешком. А раз так, то многое можем увидеть. И к тому же телефон всегда под рукой – можно быстро запечатлеть».

Старожилы Шымкента, конечно же, узнали дворец Металлургов, теперь это университет «Мирас».

Здание построено в стиле советского классицизма. Наталье очень нравятся старые здания, теперь такие не строят. Каждое строение отличалось от другого, было индивидуальным. Сейчас многое стало безликим, обшитым однотипным сайдингом.

В работах сына Натальи Дмитрия Рогачева легко «прочитывается» его профессия: он работает в авиакомпании SCAT.

Наталья Рогачева – коренная жительница Шымкента, она очарована своим свинцовским районом. Вот ее пожелание шымкентцам в День города: «Земляки, любите свой город, сохраняйте его историю, делайте его лучше!»

Фотовыставка стала событием в жизни Шымкента. Родила много воспоминаний и размышлений. Вот что сказала о ней одна из ее посетительниц Галия Турсуметова: «Мне было интересно. И все же очень мало старых фотографий. Мало истории. Хотелось бы увидеть фото Бахыта Аширбаева, Владимира Яроцкого.

Период 1970-1990 годов вообще не отображен. Ни одной фотографии ЧЕЛОВЕКА! А город – это люди. В группах ОК очень много групповых фотографий – интересных, колоритных.

Если эта экспозиция будет обновляться и пополняться, было бы интересно. В любом случае спасибо за настроение и за праздник!»

Фарида Шарафутдинова