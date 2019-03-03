Как стать фермером в Казахстане?

1. Определить сферу деятельности, пройти стартап обучение:

Важно изначально определиться с направлением – в какой сельскохозяйственной отрасли специализироваться — быть агрономом, фермером, или совмещать разведение животных с выращиванием садов? А вот помочь с выбором может обучение в рамках программы «Бастау Бизнес», где участник получает все необходимые знания для открытия нового и расширения действующего бизнеса, под руководством опытного бизнес-тренера. Подать заявку можно по месту жительства, обратившись в Центр занятости населения, районные филиалы Палаты предпринимателей, а также в акиматы аульных округов.

2. Разработать детальный бизнес-план:

Документ должен включать в себя возможные риски, предстоящие финансовые затраты на разных этапах развития бизнеса, прибыль/потенциальные убытки, рынки сбыта продукции, недостатки и преимущества конкурентов т.д. Кстати, участники программы «Бастау Бизнес» в процессе обучения самостоятельно разрабатывают бизнес-планы, которые они могут предложить финансовым институтам своего региона. Если проекты признаны жизнеспособными, то их финансируют по выгодным условиям.

Проекты бизнес планов

3. Регистрация фермерского хозяйства:

Необходимо обратиться по месту проживания в Управление государственных доходов с заявкой и перечнем документов.

4. Поиск земельного участка:

Он может быть оформлен как в собственность, так и в аренду — срочную или бессрочную. Информацию о наличии свободных участков можно получить в Управлении земельных ресурсов по месту жительства.

Контакты Управлении земельных отношений областей, гг. Астаны и Алматы

Алгоритм предоставления пастбищ для участников инвестиционной (отраслевой) программы развития мясного животноводства на 2018 – 2027 годы

5. Поиск инвестиций:

Субсидирование в рамках льготных Программ кредитования сельского хозяйства: «Агробизнес», «Программа занятости 2020», «Бастау Бизнес» и др. Необходимо обратиться с пакетом документов и заявкой в АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», который является финансовым оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства и обеспечивает доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов.

Условия кредитования

6. Обустройство:

Для полноценной работы потребуются сооружения — в соответствии с профилем хозяйства и техника, которую можно оформить в лизинг через компанию «КазАгроФинанс», основной целью которой является обновление отечественного машинотракторного парка через предоставление в лизинг аграриям сельскохозяйственной техники и оборудования. Полный перечень документов по действующим лизинговым проектам можно скачать по ссылке: https://www.kazagro.kz/web/kaf/agro-tools-leasing.

7. Найм работников:

На первоначальном этапе вести фермерское хозяйство можно самостоятельно или объединив усилия домочадцев. Это сэкономит средства семейного бюджета, но при условии расширения бизнеса или увеличения объемов сбыта с/х продукции найм дополнительных трудовых единиц будет неизбежен. В этом случае сельхозтоваропроизводитель должен руководствоваться Трудовым Кодексом РК и соблюдать положения, предусмотренные для всех остальных работодателей.