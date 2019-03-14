КНБ — специальный госорган, который занимается обеспечением безопасности в Казахстане. Он контролируется президентом и непосредственно подчинен народу в лице его избранных представителей.

Sputnik Казахстан поделился информацией о том, как поступить на службу в КНБ.

Лица, достигшие 18 лет, имеют права претендовать на работу в КНБ. При наборе в свои ряды силовое ведомство в обязательном порядке учитывает личные, моральные и профессиональные качества претендентов, а также уровень образования, состояние здоровья и физическое развитие.

Отмечается, что в оперативные подразделения КНБ набираются граждане от 23 лет.

Кандидаты на поступление на службу в КНБ обязаны пройти ряд обследований. В перечень входят медицинское и психофизическое. Их проводят в специальных военных поликлиниках. Также кандидаты в обязательном порядке проходят полиграфическое исследование.

Существует определенный список документов, которые должен предоставить претендент на службу в КНБ.

Прежде всего, гражданин должен написать заявление на имя руководителя органа КНБ с просьбой рассмотреть его кандидатуру.

Также он должен предоставить:

— удостоверение личности;

— копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;

— военный билет (если имеется), либо приписное свидетельство;

— свидетельство о рождении;

— копию диплома, заверенную нотариусом;

— копии свидетельства о браке и рождении детей, которые тоже должны быть заверены нотариусом»;

— копии свидетельств о смерти близких родственников;

— сведения о доходах и имуществе;

— фотографии.

Существует ряд ограничений, которые не позволят желающим вступить в ряды КНБ. На службу в силовое ведомство не возьмут недееспособных либо ограниченно дееспособных граждан.

Также работать в КНБ не смогут лица, получившие отрицательные результаты медобследования, граждане, которые отказались принимать на себя ограничения, требуемые КНБ,а так же те, кто провалил исследование на полиграфе.

На службу в КНБ не смогут поступить лица, которые привлекались к дисциплинарной ответственности в течение 3 лет до момента поступления на службу, а также те, кто совершил административное правонарушение в течение года перед поступлением.

В КНБ не примут граждан, уволенных с места работы за совершение коррупционного правонарушения, а также по отрицательным мотивам с госслужбы и иных спецгосорганов, также МВД, судов и органов юстиции.

Помимо этого, набору в КНБ не подлежат граждане, близкие родственники которых совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Не смогут работать в КНБ те, кто не прошел спецпроверку либо дал заведомо ложные сведения о себе и своих родственниках.

Причину отказа в приеме на службу в КНБ могут не объяснять.