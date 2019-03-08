В последний день Масленицы, накануне Великого поста, празднуется важный для верующий праздник. Он называется Прощеное воскресенье. В 2019 году этот день наступит 10 марта.

В Прощеное воскресенье обязательно нужно попросить прощения у тех, кого вы обидели или с кем поссорились. И не важно, кто начал первым. Также нужно прощать всех, кто об этом попросит. Только после этого можно начинать Великий пост 2019 — с чистыми душой и мыслями.

Что можно и нельзя в этот день?

Прощеное воскресенье – это последний день масленичных гуляний перед началом Великого поста. В 2019 году Прощеное воскресенье выпадает на 10 марта. В этот день принято посещать родных и близких и, смиряя гордыню, просить прощения за причиненные обиды. А еще — прощать всех, кто вольно или невольно обидел нас.

Прощение — старинный обычай, духовно подготавливающий нас к испытаниям Великого поста. В этот день принято настраиваться на грядущий пост, искать примирения с окружающим миром, очищать душу и сердце от обид и гнева.

Что нельзя делать

Этот день завершает подготовку к Великому посту. Поэтому Сырная седмица – последние дни для рыбы, масла, молока, яиц, которые будут под запретом до самого Воскресения Христова.

Православная церковь считает недопустимыми гуляния и веселье в этот день. Нельзя устраивать сжигание чучела, сопровождаемое прыжками через костер, так как это связано с языческими обычаями.

Нельзя входить в Великий пост, не попросив прощения и не простив другим.

В Прощеное воскресенье нельзя предаваться плохим мыслям, жаловаться, ругаться или ссориться.

Что нужно делать?

1.Примириться с близкими

Сразу же с утра принято просить прощения за причиненные обиды у родных. Если трудно попросить прощения, можно перед этим представить себя на месте обиженного и ощутить самому, как ему было плохо. В старину в этот день замужние дочери и женатые сыновья приходили и приезжали в отчий дом и просили прощения у родителей. А те обращались с просьбой забыть обиды к взрослым детям.

2.Попросить прощения у умерших

В Прощеное воскресенье принято приходить на могилы к усопшим, чтобы попросить прощения у тех, с кем уже нельзя повидаться. Мы часто сожалеем, что обижали человека при его жизни. В этот день есть возможность попросить прощения и снять тяжесть со своей души.

3.Простить просящих о прощении

В Прощеное воскресенье нужно быть готовым душевно простить каждого, кто обратится с просьбой о примирении. Нужно от души прощать тех, кто просит нас об этом.

Как просить прощения в Прощеное воскресенье?

В старину принято было обращаться ко всем, у кого просят прощения, с такими словами: «Прости меня». На это обычно отвечали те, кого просили о прощении: «Бог простит, и я прощаю». В Прощеное воскресенье не принято уточнять, за что именно ты просишь простить тебя: в этот день даруют прощение за все вольно или невольно причиненные обиды, и человек очищается духовно, получая шанс начать отношения с окружающим миром «с чистого листа».

Просить прощения принято с заката до самой ночи и в последний раз употреблять скоромную пищу (без мяса).

«Прощенные» обряды начинаются в церкви: священник, читая проповедь, обращается к прихожанам с просьбой простить его вольные и невольные прегрешения. Читают в храмах и Евангельское повествование, где Иисус Христос поясняет слова молитвы Отче Наш «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших», — сказано в Евангелии (Мф 6: 15).

Источник: Рronedra.ru