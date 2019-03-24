В Шымкенте завершен республиканский отборочный турнир по футболу среди юношеских команд Казахстана.

Убедительную победу одержала шымкентская команда «Онтустик», второе место заняла одноименная команда из Актобе, третьими стали алматинцы из команды «Кайрат». Еще одна шымкентская команда на четвертом месте — «Ордабасы», которая уступила футболистам из Алматы по послематчевым пенальти.

Напомним, что в предварительном этапе республиканского чемпионата «Жастар» среди юношеских команд приняли участие 19 команд футболистов 2003 года рождения со всех регионов Казахстана.

Победителей среди восьми команд определили 23 марта. Надо отметить, что в распоряжении восьми команд лидеров по итогам всех игр были восемь первоклассных современных полей Академии футбола.

Матчи проходили под таким накалом, словно речь шла о чемпионате мира, ведь футболистам нужна не только победа здесь и сейчас. У этого турнира еще более масштабная задача — отобрать лучших, которые будут представлять не только регион, но и страну на более значимых чемпионатах.