Министр национальной экономики Руслан Даленов продемонстрировал прессе, что следит за ценами на овощи.

После заседания правительства он вышел к представителям СМИ с фотографиями огурцов и помидоров на столичных рынках. Об этом сообщает tengrinews.kz.

«Томаты 1140 -1350 тенге. Это все вчерашние цены, мы проехались по рынкам. Огурцы есть по 1000 тенге, есть томаты по 949 тенге, есть огурцы по 1400 тенге. Цены разные», — прокомментировал снимки министр.

По словам Даленова, антимонопольному комитету поручено проанализировать цены на овощи для пресечения ценовых сговоров. Нарушителям сначала спустят уведомления, в случае невыполнения которых наступит штраф. Для МСБ он составляет 3% от дохода.

Также министр отметил, что в апреле цены на капусту, огурцы и помидоры должны понизиться. А вот почему огурцы и помидоры в марте дорожают, Даленов пообещал разобраться.

«Я считаю, что наличие причин в виде праздников не должно использоваться для поднятия высокой маржи и наценки. Насколько я понимаю, не бывает поднятия аренды именно в марте, не бывает роста тарифов на перевозку бензина именно в марте. Почему-то в марте второй год огурцы и помидоры растут [в цене]», — сказал министр.