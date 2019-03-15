Мобильные операторы теряют доходы: объёмы доходов от услуг мобильной связи сократились за год на 5,7%. Количество абонентов уменьшилось на 2,8%

За два месяца текущего года совокупный доход телекоммуникационного сектора составил 125 миллиардов тенге
На конец февраля 2019 года число абонентов сотовой связи составило 25,8 млн единиц: наблюдается снижение на 2,8% год-к-году. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее число абонентов составляло 26,6 млн, прирост за год был равен 5,5%.

Число абонентов, у которых есть доступ к интернету, достигло 13,9 млн (годом ранее — 13,6 млн). Их доля увеличилась с 51,3% до 54% год-к-году.

Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 146 до 140 единиц за год, из них имеющие доступ к интернету — 77 из 100 (годом ранее — 76).

Мобильные операторы теряют доходы

За два месяца 2019 года доходы от реализации услуг на рынке телекоммуникаций РК достигли 124,9 млрд тг, увеличившись на 5,4% год-к-году. За аналогичный период 2018 года доходы составляли 118,4 млрд тг, с увеличением за год на 5,6%.

Основную долю в доходах на рынке телекоммуникаций составляют доходы от услуг интернета: 35,8%, или 44,7 млрд тг — на 14,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее (39,1 млрд тг).

Доходы от услуг мобильной связи снизились за год на 5,7%, с 35,7 млрд до 33,7 млрд тг, основной причиной стало уменьшение числа абонентов сотовой связи.

Передача данных и местная телефонная связь сконсолидировали в совокупности 11% от дохода телекоммуникационного сектора, сумма составила 7,4 млрд и 6,3 млрд тг соответственно.

Удельный вес прочих услуг связи равен 26,2% (32,7 млрд тг).

На текущий момент услуги мобильной связи в РК предлагают Beeline, Kcell и объединённый Теле2 и Алтел, при этом двумя последними из трёх перечисленных операторов владеет «Казахтелеком».

В марте текущего года ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (совместное предприятие Tele2 Казахстан и Altel) и АО «Кселл» подвели итоги 2018 года.

Совместное предприятие Tele2 и Altel завершило 2018 год ростом всех основных показателей. В частности, рост суммарной выручки компании составил порядка 17%, сообщил председатель правления СП Роман Володин.* Размер абонентской базы компании достиг 7,2 млн человек, увеличившись на 245,8 тыс. за год. Совокупная выручка по результатам всего 2018 года составила 122,2 млрд тенге (в 2017-м — 104 млрд тенге). Абонентская выручка компании за 2018 год составила 96,1 млрд тг.

Объём продаж АО «Кселл» за 2018 год достиг 149,7 млрд тг, увеличившись за год на 1,5%. При этом чистая прибыль компании снизилась на 27,1% за год и составила 8,5 млрд тг. За отчётный год численность абонентской базы сократилось с 10 тыс. до 8,96 тыс. абонентов.

Что касается Beeline, то компания ещё не отчиталась за 2018 год, но стоит отметить, что на конец III квартала она являлась лидером по количеству абонентов сотовой связи.

Мобильные операторы теряют доходы

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