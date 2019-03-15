Мобильные операторы теряют доходы: объёмы доходов от услуг мобильной связи сократились за год на 5,7%. Количество абонентов уменьшилось на 2,8%

За два месяца текущего года совокупный доход телекоммуникационного сектора составил 125 миллиардов тенге

На конец февраля 2019 года число абонентов сотовой связи составило 25,8 млн единиц: наблюдается снижение на 2,8% год-к-году. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее число абонентов составляло 26,6 млн, прирост за год был равен 5,5%.

Число абонентов, у которых есть доступ к интернету, достигло 13,9 млн (годом ранее — 13,6 млн). Их доля увеличилась с 51,3% до 54% год-к-году.

Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 146 до 140 единиц за год, из них имеющие доступ к интернету — 77 из 100 (годом ранее — 76).

За два месяца 2019 года доходы от реализации услуг на рынке телекоммуникаций РК достигли 124,9 млрд тг, увеличившись на 5,4% год-к-году. За аналогичный период 2018 года доходы составляли 118,4 млрд тг, с увеличением за год на 5,6%.

Основную долю в доходах на рынке телекоммуникаций составляют доходы от услуг интернета: 35,8%, или 44,7 млрд тг — на 14,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее (39,1 млрд тг).

Доходы от услуг мобильной связи снизились за год на 5,7%, с 35,7 млрд до 33,7 млрд тг, основной причиной стало уменьшение числа абонентов сотовой связи.

Передача данных и местная телефонная связь сконсолидировали в совокупности 11% от дохода телекоммуникационного сектора, сумма составила 7,4 млрд и 6,3 млрд тг соответственно.

Удельный вес прочих услуг связи равен 26,2% (32,7 млрд тг).

На текущий момент услуги мобильной связи в РК предлагают Beeline, Kcell и объединённый Теле2 и Алтел, при этом двумя последними из трёх перечисленных операторов владеет «Казахтелеком».

В марте текущего года ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (совместное предприятие Tele2 Казахстан и Altel) и АО «Кселл» подвели итоги 2018 года.

Совместное предприятие Tele2 и Altel завершило 2018 год ростом всех основных показателей. В частности, рост суммарной выручки компании составил порядка 17%, сообщил председатель правления СП Роман Володин.* Размер абонентской базы компании достиг 7,2 млн человек, увеличившись на 245,8 тыс. за год. Совокупная выручка по результатам всего 2018 года составила 122,2 млрд тенге (в 2017-м — 104 млрд тенге). Абонентская выручка компании за 2018 год составила 96,1 млрд тг.

Объём продаж АО «Кселл» за 2018 год достиг 149,7 млрд тг, увеличившись за год на 1,5%. При этом чистая прибыль компании снизилась на 27,1% за год и составила 8,5 млрд тг. За отчётный год численность абонентской базы сократилось с 10 тыс. до 8,96 тыс. абонентов.

Что касается Beeline, то компания ещё не отчиталась за 2018 год, но стоит отметить, что на конец III квартала она являлась лидером по количеству абонентов сотовой связи.