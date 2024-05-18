Как в Шымкенте улучшают качество интернета и связи

Работу компаний сотовой связи проверили в Шымкенте. Операторов Кселл, Билайн, Теле2 и Алтел оштрафовали на сумму больше 119 млн тенге. Выяснилось, что несколько точек в Шымкенте имеют плохое качество интернета. Как теперь улучшают работу связи и интернета в Шымкенте?

50 точек связи в Шымкенте выдают низкое качество интернета — это результаты прошлогодней проверки, которую провели инспекторы межрегиональной связи. В этом году для решения проблемы в городе будет установлено больше 50 базовых станций со скоростью 4G. Из них 28 установят от компании Билайн, 30 — от компании Кселл.

«В этом году нас немного другой подход, чем в прошлом. Она называется — опора двойного назначения. Нам бы хотелось попрактиковаться в этом направлении. Потому что во многих зарубежных странах, в Китае, в странах Европы базовые станции стоят на небольших алюминиевых опорах. Если есть жилой район, то лучше так установить их», — говорит Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента.

В прошлом году инспекторы межрегиональной связи провели проверку в отношении крупных операторов связи. Операторов Кселл, Билайн, Теле2 и Алтел оштрафовали.

«За первый квартал 2024 года эти три компании были оштрафованы на сумму более 33 миллионов тенге. Что касается качества, то мы параллельно работаем над этим», — говорит Мухит Кемелов, руководитель управления цифровизации г. Шымкента.

Помимо улучшения качества работы мобильного интернета ведется работа по привлечению оптического интернета. В этом году оптикой планируется охватить 20 отдаленных от города населенных пунктов.