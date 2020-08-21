Цивилизация им и не снилась. В Шымкенте в одном из населенных пунктов, где проживает более тысячи человек нет ни интернета ни мобильной связи.

Жители села Кокбулак, которое несколько лет назад было присоединено к Шымкенту от Ордабасинского района, жалуются, что их дети в четвертой четверти были лишены возможности получать знания. Из-за отсутствия интернета порядка 500 школьников и двухсот студентов, проживающих в населенном пункте не могли учиться в дистанционном формате, на который перешла вся страна в марте – с началом карантина. К слову, ситуация с тех пор не изменилась, а потому родители, школьники и студенты со страхом ждут начала нового учебного года.

Назвать Кокбулак частью мегаполиса язык не поворачивается. Только представьте, в 21 веке в этом населенном пункте периодически отключается электричество, а об интернете и мобильной связи и говорить не приходится – здесь их просто нет. Когда начался карантин более 500 школьников и 200 студентов были вынуждены переехать к родне в центре Шымкента, в противном случае они просто не смогли бы участвовать в учебном процессе. И, похоже, новый учебный год для них начнется с тех же проблем.

Мейрамкүл НАСЫРОВА, жительница Шымкента: Как они будут получать знания, если нет интернета? Ладно интернет, мы по телефону-то общаться не можем. Чтобы позвонить мне, 60-летней приходится идти вон туда, к железной дороге. А те, кто помоложе, идут туда, на холм.

И действительно, мобильная связь в этом населенном пункте доступна или на холмах или вдоль железнодорожного полотна. А отправит видео порой можно лишь с риском для жизни. Жители обращались с этой проблемой в разные инстанции, но на свои письменные и устные обращения получили лишь обещания.

Ермек САНДЫБАЕВ, житель Шымкента: Если не могут народ понять и провести интернет, то зачем нам такое государство?! Можно ли людям на что-то надеяться? Мы не еду просим, не дома. Просим ради будущего этой страны, ради детей наших просто провести нам интернет. И все, нам больше ничего не нужно.

Эта антенна должна распределять интернет нескольким селам. Но от Кокбулака на на порядочном расстоянии. Айонная администрация, понимая ситуацию в которой оказались кокбулакцы, неоднократно обращалась с этим вопросом в городское управление цифровизации. Там со свойственной управлению стабильностью в очередной раз пообещали – все будет, но, видимо, не сразу.

Абылхайыр ОНГАР, руководитель отдела акимата Абайского района: Будут установлены антенны, распределяющие сеть. После этого у кокбулакцев будет стабильный интернет. Думаю, до 1 сентября. Во всяком случае так нам пообещали в городском управлении цифровизации.

Правда, сами жители населенного пункта в это очередное обещание верят слабо. Говорят, если все на самом деле так просто, то что мешало чинвникам установить эти антенны с начала года?