Молодежь Шымкента выразила благодарность первому президенту Казахстана.

Студенты ЮКГУ имени М. Ауэзова провели акцию «Лидеру нации — особая благодарность».

В ней приняли участие около 400 представителей разных этносов. Таким образом они выразили признание Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за его вклад в становление и развитие независимой страны.

Отметим, Нурсултан Назарбаев всегда поддерживал инициативы молодых. 2019-ый по его поручению объявлен Годом молодежи. Это значит, что многие проекты и идеи молодых казахстанцев воплотятся в жизнь.