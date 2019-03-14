Сегодня в ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК министр сельского хозяйства Сапархан Омаров прокомментировал вероятность возможных колебаний цен на хлеб.

По словам министра сельского хозяйства, на сегодня в Казахстане имеется два вида хлеба, на которые идет ценовой ориентир. Первый – это хлеб из муки высшего сорта и второй – из муки первого сорта.

«В перечень социально-значимых товаров потребления, по которому ведется мониторинг и регулирование — относится не весь хлеб, а только хлеб пшеничный из муки первого сорта. Сегодня цена (прим. – составляет), как мы видим, в районе 75–78 тг за булку. Мука высшего сорта — 134–142 тг. На сегодня таких тревожных сигналов, что цена на хлеб резко повыситься, такого нет», — сказал С. Омаров.

По данным Министерства сельского хозяйства, в 2015 году решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики поддержан отход от регулирования цены на хлеб. По сравнению с ценой в 2016 году цена на социальный хлеб в 2019 году выросла на 6 тенге. Цена на зерно поднимается, но при этом стоит отметить, что доля зерна в себестоимости хлеба составляет 50%, остальное это ГСМ, зарплата, электроэнергия, административные и прочие расходы, цена на которые также выросла.

Но вместе с тем, акиматами регионов принимаются меры по недопущению резкого повышения цен на социально-значимые для населения товары. Активно применяется механизм формирования региональных стабилизационных фондов, куда закупаются некоторые виды товаров для последующего снабжения населением. На текущий момент для формирования стабилизационных фондов имеются финансовые средства в размере 3,1 млрд. тенге, которые могут быть направлены акиматами, в том числе и на стабилизацию цен на хлеб.