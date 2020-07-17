Несмотря на то, что в среднем в этом году цена на хлебобулочные изделия в Казахстане выросла на 10,5%, стоимость хлеба в Шымкенте держится на прежних позициях.

Сильнее всего подорожание коснулось Восточно-Казахстанской области и столицы. Рост цен на муку вылился в закономерный итог. Это касается не только хлеба, но и кондитерских изделий. Цену на формовой хлеб в Шымкенте удается сдерживать дотациями. Хлебопёкам в городской ассоциации «НАН» муку продают по сниженной цене.

«Дотационную муку получаем по 5900 тенге за мешок. Плюс местная пшеница уже созрела, и поэтому она нам тоже на руку играет, а тревоги, что вырастет цена на хлеб — такого нет. Я не думаю, что мука подешевеет, у нас себестоимость хлеба 70 процентов играет цена, остальное вода электричество, газ», — рассказал Абдумалик Комекбаев, руководитель ассоциации хлебопеков «НАН».

А вот лепешки в Шымкенте уже подорожали. Вместо прежних 90 тенге, за них просят 110-120. Хлебопёки связывают это не с удорожанием муки, а с нехваткой мастеров. Лепешки, в основном, пекли жители Узбекистана. Вернутся в Шымкент на заработки люди сейчас не могут, граница для въезжающих иностранцев пока закрыта.

Анастасия Новикова