В Шымкенте зацвели не только абрикосы, но и тюльпаны.

«Всегда так бывает, что кто-то вырывается вперед. И среди людей, и в природе.

Вот и этот оторвался от своих зеленых собратьев, которые еще и цветоносы-то не успели выбросить. Потянулся к солнцу и раскрыл призывно свои оранжево-желтые лепестки, заставив замедлить ход, присмотреться и порадоваться наступлению весны.

Для любопытных: этот нетерпеливый шымкентский тюльпан распустился вдоль Тауке-хана, на отрезке между Мега-центром и улицей Байтурсынова», — поделилась в соцсетях журналист Любовь Доброта.

Напомним, что сразу после Международного женского дня в Шымкенте расцвел абрикос.