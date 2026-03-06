Тюльпаны обогнали розы по популярности в Шымкенте

В предпраздничные дни цветочные магазины превращаются в эпицентр городской суеты. Жители спешат выбрать лучшие композиции для своих любимых. Если розы это классика, то лилии и тюльпаны главные символы весны, и спрос на них сейчас колоссальный. К слову, цены на тюльпаны стартуют от 600–700 тенге, а стоимость роз начинается от тысячи тенге за штуку.

Алишер Мерполатов, продавец цветов: «На розы сейчас спрос чуть ниже, все ищут тюльпаны — это символ весны, что-то свежее. Я и сам обязательно поздравлю маму и жену. Работа у нас активная, бывает, что люди приносят нам свежие букеты, подаренные на дни рождения, и мы перекупаем их за полцены, чтобы освежить и дать им вторую жизнь. В день так обращаются человек пять-шесть».

По словам флористов, в преддверии праздника покупатели не жалеют денег, несмотря на ценники. Подарить цветы маме, супруге, сестре или коллегам для многих стало хорошей традицией и лучшим способом выразить свои чувства.

Бексултан Журсинбек, житель города: «Обязательно подарю цветы маме и сестре. Маме — розы, потому что она у меня самая красивая, а сестренке — тюльпаны, они такие же нежные и добрые, как она. Еще поздравлю свою девушку».

Инкар Бибосынова, жительница города: «Моя мама живет в другом городе, и каждый раз, когда я еду к ней, везу большой букет. Обязательно радую бабушку. Что касается цен — они приемлемые. Понятно, что перед праздником всегда идет небольшая наценка, но радость близких того стоит».

Цветы это не просто подарок, а символ искреннего уважения и любви. В праздничные дни объемы продаж в магазинах вырастают в разы: за сутки с прилавков уходит до трех тысяч бутонов. Совсем скоро букеты цветов окажутся в руках матерей, жен и бабушек, наполняя их день ароматом весны и счастья.