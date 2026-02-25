В ботаническом саду Туркестана зацвели тюльпаны

В ботаническом саду Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави стартовал сезон цветения тюльпанов.

Растения были выращены в тепличных условиях и наглядно подтвердили результативность проведённых селекционных исследований.

Как сообщили в Научно-исследовательский институт «Ботанический сад», в этом году в теплицах высадили около 7 тысяч луковиц семи различных сортов.

Отличительной чертой нынешнего сезона стало участие в процессе выращивания не только научных сотрудников, но и производственных специалистов сада. Это, по мнению экспертов, говорит об успешном переходе научных наработок в практическую плоскость.

По традиции, выращенные тюльпаны вручают ветеранам-преподавателям и партнёрам вуза. Кроме того, в университете рассматривают перспективы коммерческого использования результатов проекта.