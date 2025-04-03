Миллион тюльпанов превратили Шымкент в живописную картину

Шымкент встретил весну в полном цветочном великолепии — более миллиона тюльпанов украсили улицы, площади и скверы, превращая город в живую картину, написанную самой природой.

От ярко-красных до солнечно-желтых, от нежно-розовых до глубоких фиолетовых – цветочные поляны рассыпались по всему городу, создавая завораживающие узоры. Некоторые клумбы оформлены в виде орнаментов – изящные волны, круги и национальные узоры, словно вышитые природой на городском полотне.

Весна берет свое, и природа решила напомнить об этом по-своему! Тюльпаны расцвели не только на клумбах, но и прямо сквозь асфальт. Эти упрямые цветы пробились через трещины вдоль дорог – видимо, это луковицы с прошлого года, которые решили, что городскому благоустройству их не остановить.

Местные жители и туристы не упускают возможности запечатлеть эту красоту – соцсети пестрят яркими снимками, а городские парки и скверы стали популярными местами для прогулок. Ведь, как можно пройти мимо такой красоты, не остановившись хотя бы на минуту, чтобы насладиться этим цветочным чудом.

«Красиво, не зря Шымкент называют столицей тюльпанов», — говорит жительница города.

«Красиво, глаз радуется когда гуляешь», — говорит другая жительница.

В честь масштабного озеленения в городе решили устроить фестиваль, где выберут самый живописный и цветущий район Шымкента.

«Фестиваль тюльпанов начнётся в пяти районах. Каждый район отдельно будет выбирать. Мы в прошлом году посадили 850 тысяч, а в этом году больше миллиона – миллион двести, на сорок тысяч квадратных метров», — рассказал руководитель отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента Ауесбек Опабек.

Этот тюльпановый рай – не только украшение, но и символ весны, радости и начала всего нового. В Шымкенте весна не просто пришла – она расцвела во всей красе. Уже в этом месяце, после того как тюльпаны отцветут, начнется посадка однолетних цветов — шафранов и бархатцев.