К Международному женскому дню труппа русского драмтеатра готовит премьеру — комедию «Примадонны».

Мы узнали, как проходит подготовка и что думают актеры и художественный руководитель театра о предстоящем показе.

Нелегко быть женщиной, когда ты… мужчина. По сюжету премьерного спектакля «Примадонны», молодым актерам русского драмтеатра придется постоянно переодеваться.

Рахим Кенжаев, актер русского драмтеатра: «Сыграть женщину, конечно же, очень сложно. В то же время прикольно. Зрители, которые придут, девушки, женщины, они это будут видеть, как они выглядят в жизни. Возможно они где-то себя увидят. Так-то парней играл уже, есть главные роли. Но эта роль очень сложная, нужно переключаться с женщины на мужчину».

Из сложностей, художественный руководитель театра отмечает и недостаточное количество времени на подготовку к премьере. Всего за месяц надо было продумать свет, музыку. Благо актерам удалось быстро вжиться в роль. Игорь Вербицкий называет труппу — героями.

Игорь Вербицкий, художественный руководитель русского драмтеатра:

«То, что делают сейчас актеры, буквально за месяц. Это героизм, я так думаю. Очень много текста, выучить его за такое короткое время. Потом, комедия — такой жанр, который только кажется таким легким. А на самом деле, очень сложный. Попробуй, рассмеши зал на 500 человек, чтобы они все были довольны, смеялись».

Постановку откладывали много раз. И вот спустя долгих шесть лет режиссер решился, Примадоннам — БЫТЬ!

Игорь Вербицкий — художественный руководитель русского драмтеатра: «Мы его года три назад или четыре заявили, а мы обязаны ставить то, что мы заявили. Но когда мы хотели поставить, тут приехал астанинский театр, показал «Примадонну». Мы отложили его года на два, думаем, ладно. Только стали приступать к нему опять, Жамбыльский театр приехал показывать. Не судьба. Вот прошло 6 лет, с тех пор как хотели, и думаем, что надо. Пора бы уже свое поставить. Тем более, что я уже обещал «Примадонну» городу. А тут 8 марта, весна».

То что спектакль станет отличным подарком к 8 Марта не сомневаются и актеры.

Рахим Кенжаев, актер русского драмтеатра: «Должна стрельнуть комедия. Да, должна. Мне кажется, она переиграет все комедии, которые в репертуаре у нас есть».

Комедию «Примадонны» будут играть целых четыре дня. С 7-го по 10-е марта.