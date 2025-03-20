«Женитьба Бальзаминова»: времена меняются, классика остается

Классическая комедия «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского остаётся актуальной и сегодня.

История мечтательного чиновника, стремящегося к удачному браку, наполнена тонким юмором и сатирой. На протяжении двух месяцев актёры Русского драматического театра оттачивали каждую деталь — от пластики до интонации, чтобы передать дух эпохи и создать яркие образы.

Анатолий Петриченко, художественный руководитель русского драматического театра г. Шымкента: «Надеюсь, спектакль получится очень хорошим и поучительным. Не нужно мечтать и фантазировать, а нужно что-то делать, думать головой и работать руками. Не стоит ждать, когда миллион упадет с неба или жениться на какой-то богатой вдове».

Одну из главных ролей — мечтательного и наивного Мишеньки Бальзаминова исполнил выпускник театральной студии «Балаганчик» Никита Аусвакс. Его герой отличается добротой, простодушием и удивительной романтичностью.

Главная цель Мишеньки — найти богатую невесту и обеспечить себе безбедную жизнь. Однако его мечты сталкиваются с реальностью, полной комических ситуаций и неожиданных поворотов. Стремясь к лучшей доле, он оказывается в череде забавных, а порой и нелепых обстоятельств, что делает его образ одновременно смешным и трогательным.

Никита Аусвакс, актер русского драматического театра г. Шымкента: «Образ интересен тем, что это такой же скромный человек, как и я, но он очень много мечтает и хочет. Он достигает своих целей нечестным путем, стремясь найти легкую наживу. Это интересно — раскрывать эту тему, копаться в себе, чтобы дойти до сути. Это очень увлекательная работа и интересный персонаж».

Премьера спектакля «Женитьба Бальзаминова» вызвала у зрителей тёплый отклик. Яркие образы, динамичная игра актёров и тонкий юмор сделали постановку по-настоящему живой. Классика Островского вновь доказала свою актуальность, а русский драматический театр подарил публике вечер смеха и хорошего настроения.