Современную мистерию «Dawn Way или Дорога вниз» представили в русском драмтеатре Шымкента

В русском драмтеатре Шымкента долгожданная премьера — современная пьеса «Dawn Way или Дорога вниз». В числе первых зрителей Элина Ермошкина, она не пропускает ни одной премьеры.

«В театр мы ходим постоянно. Это наше любимое место, здесь мы с удовольствием проводим досуг, а наши актеры-мастера своего дела. Если хочется провести время с душой, то это однозначно наш театр. От сегодняшней премьеры ожидаем бурю эмоций и надеемся, что у наших ребят все получится»,— говорит Элина Ермошкина.

Действие спектакля разворачивается на пустынном шоссе, где раз за разом, машины с разными персонажами сбивают одного и того же человека. И перед каждым из них становится выбор: помочь или скрыться с места происшествия. Череда социальных масок приводит зрителя к мыслям о вечном и духовном: человек на дороге оказывается ангелом и каждый раз когда, очередная машина скрывается с места происшествия, он продолжает лежать, как прямой укор людскому равнодушию, эгоизму и трусости.

К непривычной, новой для себя роли Александра Калашникова готовилась месяц. Девушка предстает в образе наглой суррогатной матери, которая за большие деньги и щедрые подарки вынашивает ребенка для влиятельной и успешной «бизнес леди».

«На самом деле очень неожиданная роль, играю хамку, девушку с характером, которая требует то, что ей положено и еще больше, но в ней все равно присутствует совесть и положительные черты характера», —делится актриса

Рахиму Кенжаеву достались три абсолютно разные роли. Актер перевоплощается в любовника, режиссера и буддиста. Мужчина надеется, что труппе удастся удивить любимого зрителя современной и актуальной в наши дни пьесой.

«Мне больше всего понравилась роль любовника, как персонаж себя ведет, как он это все обыгрывает и выпутывается. Надеюсь, у нас все получится и самое главное, как поведет себя зритель — это очень интересно, возьмет ли для себя что-нибудь от этого спектакля», —говорит актер.

По словам актеров, острый спектакль никого не оставит равнодушным. И возможно, зрители задумаются о жизни, увы, далёкой от нравственных идеалов.