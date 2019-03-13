Штат полицейских в Казахстане сократили на 10%, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на приёме казастанцев в партии «Нур Отан».

И в первую очередь попал под сокращение центральный аппарат, откуда уволили 15 процентов стражей правопорядка. Но за счет сокращения сотрудников выросла на 65 процентов заработная плата патрульной полиции, и это они почувствуют уже с 1 июля этого года.

Кроме того на 55% идёт повышение зарплаты оперативно-следственным подразделениям. И если сегодня следователи получают 120 тысяч тенге, то с июля месяца у них будет зарплата около 170 тысяч. У остальных категорий полицейских повышение будет 25% «, – добавил глава МВД.

Успокоил он и сокращенных сотрудников, они не останутся без работы: попавших под сокращение полицейских должны трудоустроить по вакансиям в регионах, районных подразделениях и аппаратах УВД.

Министр добавил, что после повышения зарплат будет заменена и форма полицейских.