Работодатели обязаны строго соблюдать нормы трудового кодекса при сокращении

В Шымкенте работодателям напоминают о строгом соблюдении норм трудового законодательства при сокращении численности или штата работников.

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя возможно лишь при выполнении всех установленных условий.

Прежде всего работодатель обязан уведомить работника не менее чем за один месяц до предполагаемого увольнения.

Исключение составляют случаи, когда в коллективном или трудовом договоре закреплён более продолжительный срок предупреждения.

Параллельно с этим в Шымкенте необходимо своевременно уведомлять карьерный центр (центр трудовой мобильности) о предстоящем высвобождении персонала.

Информация может предоставляться письменно либо через электронную биржу труда Enbek.kz.

В уведомлении должны быть отражены основания для сокращения — прекращение деятельности работодателя-физического лица, ликвидация работодателя-юридического лица, уменьшение объёмов производства, снижение количества выполняемых работ или оказываемых услуг, ухудшение экономического положения организации.

Работодатель обязан указать количество работников, которых затронет сокращение, их должности, профессии, квалификацию, уровень оплаты труда и сроки предстоящего высвобождения. Всё это должно быть предоставлено минимум за месяц до начала процедуры.

Особое внимание уделяется категориям работников, сокращение которых запрещено трудовым кодексом.

Увольнение не допускается в отношении беременных женщин, предоставивших медицинскую справку, женщин с детьми до трёх лет, одиноких матерей с ребёнком до 14 лет либо ребёнком-инвалидом до 18 лет, а также иных лиц, воспитывающих указанных детей без матери.

Кроме того, не подлежат сокращению работники, которым до достижения пенсионного возраста в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении в РК» осталось менее двух лет, если отсутствует положительное решение специально созданной комиссии с участием представителей работодателя и работников.

Если же все условия выполнены, при расторжении трудового договора работодатель обязан выплатить компенсацию в размере средней месячной заработной платы.

В судах Шымкента при рассмотрении дел о восстановлении на работе тщательно проверяется законность процедуры: действительно ли ликвидирована организация или прекращена деятельность работодателя, проводилось ли фактическое сокращение, были ли соблюдены сроки уведомления и порядок высвобождения, а также не приняты ли на место уволенных новые сотрудники.

В случае, если выявляются нарушения и приведённые факты не подтверждаются, суд вправе признать расторжение трудового договора незаконным, что влечёт восстановление работника на работе с выплатой всех положенных компенсаций.