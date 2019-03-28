Эксперты рассказали, как выбрать место в автобусе, чтобы снизить вероятность получить травму при ДТП. Они назвали самые безопасные и самые опасные точки в салоне общественного транспорта, передает Tengrinews.kz.

Как отмечают представители страховых компаний, в Казахстане не ведется статистика ранений пассажиров в зависимости от места, где они находились в момент аварий. Однако эксперты компаний Freedom Finance Insurance и Amanat поделились следующими наблюдениями: чаще всего травмы получают пассажиры, которые стоят в момент аварии, занимают первые три-четыре ряда или последние места в общественном транспорте.

«Потенциально опасными можно считать первые два ряда. Так как, если столкновение придется на переднюю часть автобуса, в пассажиров могут полететь не только осколки лобового стекла, но и предметы, которые влетят через него. Места в конце автобуса и у окон также можно считать потенциально опасными. Во время ДТП туда может прийтись основной удар, что вызовет деформацию кузова и стекол», — считают эксперты.

«Высокий риск травмироваться встречается у пассажиров, которые в момент аварии стояли, а не сидели в автобусе. При ДТП окна и двери особо опасны: они сминаются, вылетают. Пассажиру рекомендуется занимать места ближе к середине салона. Эта зона находится далеко от передней и задней частей автобуса, куда чаще всего приходится удар при ДТП. В целом наиболее безопасные места находятся в правом внутреннем ряду сидений посередине автобуса, так как поток встречного транспорта идет слева и у сидящих на этих местах пассажиров больше шансов не пострадать при столкновении», — уверены специалисты страховых компаний.

Несмотря на эти наблюдения, специалисты отмечают, что нельзя выделить однозначно безопасные места. Количество пострадавших и характер травм зависят от множества факторов — типа аварии, силы удара при столкновении, места удара, его направления, модели автобуса, скорости, везения и так далее.

«За последние пять лет был только один случай, 22 июня 2017 года, по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, по которому компания оплатила восьми выгодоприобретателям каждому по 2 405 000 тенге. Случай произошел в результате ДТП на трассе, в котором погибли восемь человек», — говорит директор департамента страховых выплат АО «СК «Сентрас Иншуранс» Андрей Былин.

Кроме того, эксперты назвали правила безопасного поведения при поездках в автобусе: Во время ожидания общественного транспорта не подходите слишком близко к проезжей части дороги. Не торопитесь. Не забегайте и не пытайтесь запрыгнуть в автобус на ходу. Если вы стоите, держитесь за поручень. Опирайтесь на обе ноги, расставив их на ширину плеч. Не отвлекайте водителя во время движения. Выходите из транспорта осторожно, не суетясь. Если возникла опасность столкновения, примите устойчивое положение и крепко ухватитесь руками за поручни. Если вы сидите, то необходимо упереться ногами в пол, а руками в переднее сиденье и наклонить голову вперед.

В случае столкновения и невозможности удержаться в вертикальном положении попытайтесь в падении сгруппироваться и закрыть голову руками. После столкновения выходите из транспорта только тогда, когда закончено движение, корпус автобуса стабилизировался и вы можете определиться с направлением эвакуации.

Согласно данным МВД РК, в 2018 году в дорожных авариях в республике погибли 2 096 человек. При этом показатель смертности в расчете на 100 тысяч населения — 11,6 случая. Как отмечают в ведомстве, в России этот показатель составляет 13 случаев, Кыргызстане — 15, Румынии и Болгарии равен 8, в среднем по Евросоюзу — 5.