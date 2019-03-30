Сержант Алексей Кудиенко является военнослужащим Национальной гвардии РК. 22 марта он спас жизнь маленькой девочки в аэропорту Киева. Об этом первая сообщила на своей странице в Facebook свидетельница происшествия — жительница Алматы Мехирбан Бакиева, а подробностями поделилась супруга героя Вера.

История в подробностях опубликована на странице «Национальная гвардия РК» в facebook.

— Мы летели отдыхать в Доминиканскую Республику. С нами летела девочка по имени Злата с родителями. Ей год и 4 месяца. На обратной дороге в аэропорту Киева мы сели покушать. Девочка с родителями сидели за соседним столиком. Потом она игралась с мамой и в какой-то момент пропали из вида. И вдруг мама, держащая девочку в руках начала кричать: «Помогите, спасите!». Подбежал ее муж в растерянности. Все начали подбегать к девочке. У нее начались закатываться глаза, она начала синеть. Делали искусственное дыхание, переворачивали. Ничего не помогало. В это время я крикнула своему мужу Алексею, чтобы он как-нибудь помог девочке. Он тоже пришел одним из первых на помощь. У девочки начались судороги. Алексей взял девочку на руки, открыл широко рот и протолкнул пальцем. Все это было быстро и машинально. Мой муж сам даже не понял, как это сделал. «Просто взял и протолкнул что-то». После этого девочка задышала. Вызвали врачей, девочку забрали в реанимацию. Все начали беспокоиться за нее. Мы узнавали о ее состоянии. После девочку забрали в городскую больницу. По словам матери у девочки в горле застряло, какая та кнопка. Семья была с Алматы. Собирались лететь в Алматы вместе с нами. После этого они позвонили Алексею, как мы приехали на Родину, сказали с девочкой все в порядке. Выразили огромную благодарность, — сказала супруга Алексея – Вера.

Во время перелета на самолете гвардеец Алексей Кудиенко помог еще одной девушке. Об этом рассказал один из пассажиров самолета.

— Перелет был долгий, 12 часовой. И вдруг одна девушка упала в обморок. Бортпроводники по громкоговорителю попросили, есть ли врач. Не оказалось. Начали люди оказывать помощь, но ничего у них не получалось. В это время Алексей подбежал и помог привести девушку в чувство, — сказал один из пассажиров самолета, отметив, что поездка у Алексея оказалась действительно славная.

Отметим, что сержант Алексей Кудиенко является военнослужащим Национальной гвардии РК. 22 марта он спас жизнь маленькой девочки в аэропорту Киева. Об этом первая сообщила на своей странице в Facebook свидетельница происшествия — жительница Алматы Мехирбан Бакиева.

Алексей сегодня проходит службу в должности специалиста-техника регионального центра по ремонту аппаратуры связи воинской части 6506 РгК «Оңтүстік» в г. Шымкент. Женат, воспитывает двух детей. В Национальной гвардии с 2006 года.

В ближайшее время гвардеец будет поощрен правами вышестоящего командования.