В Шымкенте началась инспекторская проверка воинских частей Национальной гвардии

В региональном командовании «Оңтүстік» Национальной гвардии началась инспекторская проверка. Инспектирование началось с города Шымкент, где дислоцированы воинская часть 6698, которая является инициатором боевого состязания войск правопорядка и воинская часть 6506.

Целью инспекторской проверки является определение полноты и качества выполнения поставленных задач перед личным составом воинских частей, сообщает Деловой Казахстан.

В ходе инспектирования будет определяться состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой службы, уровень командирской и боевой подготовки, состояние законности и правопорядка, воспитательной работы, обеспеченность и состояние вооружения, боевой техники и материальных средств, бытовое устройство и организация службы войск.

Также военнослужащих проверяют по знаниям строевой, огневой, физической, государственно-правовой подготовке и другим предметам обучения.

В ходе инспектирования проверятся выполнение принятых обязательств личным составом под девизом «Национальная гвардия – единая боевая семья! За нами народ, за нами страна!».

Каждый солдат, сержант, офицер понимая всю ответственность, которая на них возложена за успешную сдачу инспекторской проверки, с чувством высокой ответственности выполняют все поставленные задачи.

«Мы твердо и искренне верим, что личный состав регионального командования «Оңтүстік», воспитанный на самых лучших традициях старшего поколения, с честью и достоинством успешно сдаст инспекторскую проверку и оправдает высокое доверие командования войск правопорядка», — заявил заместитель Командующего региональным командованием «Оңтүстік» полковник Ниязтай Алкешев.

Согласно руководящим документам воинские части Национальной гвардии подвергаются инспекторской проверке каждые три года. По итогам инспекторских и итоговых проверок военнослужащие подтверждают свою классную квалификацию.

В дальнейшем инспекторскую проверку пройдут воинские части, дислоцированные в городах Тараз, Талдыкорган, Алматы и завершится инспектированием регионального командования «Оңтүстік».