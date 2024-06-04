Патриотизм и гордость: военнослужащие Шымкента отметили День госсимволов

Сегодня в воинской части 6506 национальной гвардии МВД РК в Шымкенте прошел торжественный митинг, посвященный Дню государственных символов Республики Казахстан.

32 года назад, 4 июня 1992 года, были утверждены государственные символы независимого Казахстана, и этот день навсегда вошел в историю страны как день рождения новой символики.

Государственные символы являются одной из незыблемых основ государства.

Традиционно мероприятие началось с исполнения государственного гимна Республики Казахстан.

После этого с поздравительной речью к личному составу обратился заместитель командира бригады подполковник Сагдат Капашев:

«Главная цель празднования Дня государственных символов – разъяснение идеи казахстанского патриотизма, формирование чувства гордости за достижения Казахстана, воспитание уважения у молодого поколения к символам независимости. Каждый истинный гражданин должен быть патриотом своей страны, любить свою Родину, свой народ и гордиться ими. В этом большая сила. Наше государство будет процветающим и крепким, если каждый из нас будет патриотом своей страны и всем сердцем будет предан Отчизне», — отметил Сагдат Жанатович.

Также с днем государственных символов военнослужащих поздравили ветераны воинской части Владимир Самарский и Султан Нурымбетов.

Завершилось мероприятие торжественным маршем личного состава.

Такого рода мероприятия не только способствуют патриотическому воспитанию, но и укрепляют единство и дух воинской части.

Важно, чтобы каждый военнослужащий осознавал значимость государственных символов и уважал их, ведь они являются отражением суверенитета и независимости страны.

День государственных символов стал важной вехой в истории Казахстана, и подобные торжества напоминают о значимости национальных ценностей и гордости за свою страну.

Важно продолжать традиции, передавать их молодому поколению и воспитывать уважение к символам, которые объединяют всех граждан Казахстана.