В Казахстане впервые провели операцию по трансплантации печени от двух доноров.

Впервые в Казахстане и Странах независимых государств 10 марта 2019 года в Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова проведена уникальная операция по трансплантации печени от двух живых доноров совместно с Южно-корейскими хирургами клиники Асан.

Данная модификация называется — Dual Graft.Пациент, житель города Алматы обратился в Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова с диагнозом «цирроз печени», он страдал от своей болезни на протяжении трех лет. В ходе обследования многочисленные близкие родственники пациента вызвались пожертвовать частью своей печени.

Однако, из восьми обследованных потенциальных доноров части печени были высокие риски развития послеоперационной печеночной недостаточности. В данном случае было принято решение провести данную операцию совместно с хирургами Южной Кореи, клиники Асан. Донорами выступили два брата пациента, 1980 г.р. и 1993 г.р.

Необходимо отметить, что в клинике Асан Южной Кореи впервые в мире была проведена аналогичная операция профессором Sung-Gyu Lee в 2000 году. В целях снижения донорского риска, при обеспечении достаточной массы печени для реципиента выполняется сложная операция.

Это предполагает использование двойного трансплантата, что является важным для каждого донора, с учетом остатка части печени у доноров, составляющий 70% от общего объема.Трансплантация печени от живого донора – это единственный метод радикального лечения пациентов с терминальными заболеваниями печени в странах, где очень мало посмертных доноров или вовсе отсутствуют такие программы.

В Казахстане до 90% выполняются трансплантации печени от живого донора, потому что уровень пожертвования печени посмертно очень низкая. Необходимо отметить, что в мире трансплантации печени от живых доноров с использованием двойного трансплантата выполняются в таких странах, как Южная Корея, Япония, Турция, Тайвань, Франция и теперь уже в Казахстане.

В операции участвовали более 30 человек медицинского персонала. Она длилась почти 15 часов. В настоящее время пациенты (реципиент и два донора) чувствуют себя удовлетворительно, переведены в палаты общего наблюдения.

Справочно: По состоянию на 1 января 2019 г. всего в республике проведено 282 трансплантаций печени (из них от посмертного донора — 47). За 2018 год в Национальном научном центре хирургии им. А.Н.Сызганова выполнены 22 трансплантации печени от живого донора. В Республиканском центре координации по трансплантации 332 пациента находятся в листе ожидания.