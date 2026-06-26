Пятую операцию по пересадке печени выполнили врачи Туркестанской области

В Туркестанской областной клинической больнице успешно проведена пятая операция по трансплантации печени. Высокотехнологичное вмешательство прошло под руководством председателя правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, профессора, академика Болатбека Баймаханова при участии специалистов центра и врачей областной клиники.

Пациенткой стала 52-летняя жительница региона, страдавшая циррозом печени, развившимся вследствие первичного билиарного холангита с признаками аутоиммунного гепатита. Заболевание сопровождалось серьезными осложнениями, в том числе повторными кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода. По заключению врачей, трансплантация печени была единственным эффективным способом сохранить ей жизнь.

Донором выступил 21-летний сын пациентки. Молодой человек добровольно согласился на операцию и прошел полное медицинское обследование, которое подтвердило отсутствие противопоказаний к донорству.

Операцию выполнила совместная команда специалистов Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова и Туркестанской областной клинической больницы. В состав бригады вошли хирурги-трансплантологи Болатбек Баймаханов, Н.Б. Мауленов, М.О. Досханов, Е.М. Тауасаров, Н.Т. Садуакас и Б.Н. Отебеков. Анестезиологическое сопровождение обеспечивали Е.Б. Муталиев и А.Р. Пралиев.

В настоящее время пациентка находится под постоянным наблюдением врачей. Послеоперационный период протекает без осложнений, а функция трансплантированной печени постепенно стабилизируется.

Проведение уже пятой трансплантации печени свидетельствует о динамичном развитии трансплантологической службы в Туркестанской области и позволяет жителям региона получать сложнейшую высокотехнологичную медицинскую помощь по месту жительства.