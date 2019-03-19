В Туркестанской области полицейские в ходе ОПМ «Стоп-траффик» выявили 5 фактов сводничества.

Сотрудники полиции ДП Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-траффик». Основной целью мероприятия являлось выявление и пресечение преступлений, связанных со сводничеством и организацией притонов, торговлей людьми, вовлечения в занятие проституцией и других. В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверяли бани, гостиницы, увеселительные заведения и другие объекты на предмет выявления притонов для занятия проституцией.

По итогам проведения ОПМ «Стоп-траффик» сотрудники ДП Туркестанской области пресекли 5 фактов сводничества и организации притонов. На учет стражами порядка поставлены более 10 девушек легкого поведения. По всем фактам проводится досудебное расследование.

К примеру, 15 марта в Сайрамском районе при проведении ОПМ полицейские выявили притон в одной из местных гостиниц. Установлено, что администратор гостиницы, организовала притон для занятия проституцией, где работали несколько девушек легкого поведения. Оперативники изъяли у задержанных деньги, травматический пистолет и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». Полицейские проверяют законность хранения травматического оружия.

Пресс-служба ДП Туркестанской области