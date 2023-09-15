Адвокат Евгений Яворский высказался о борьбе с девушками легкого поведения

Проститутки обслуживают клиентов в саунах, гостиницах и на съемных квартирах в Шымкенте. Туда и нагрянули полицейские во время рейда «Stop-трафик».

За два дня борцы с организованной преступностью выявили 8 фактов предоставления помещений для занятий проституцией или сводничества. Хозяев таких заведений оштрафуют.

Еще 48 задержанных привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах. А 43 девушки, которые оказывали интим-услуги, полицейские поставили на учет.

С последним правозащитник Евгений Яворский не согласен. По его словам — это противозаконно, наказание ограничит права и свободы девушек, возможно, временно торгующих своим телом.

«Управление по борьбе с организованной преступностью должно заниматься своими делами и борьбой с организованной преступностью, к сожалению, бывают случаи, когда в последующем эти девочки могут быть непонятно по каким направлениям использованы, поэтому я считаю надо вопрос поднять», — говорит Евгений Яворский, юрист.

Правозащитник обратились с этим запросом в департамент полиции Шымкента. На момент выхода материала, правоохранители комментарий не предоставили.