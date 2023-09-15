43 девушек легкого поведения поставили на учет в Шымкенте

С 13 сентября сотрудники полиции проводят ОПМ “Stop-трафик”. В мероприятии, направленном на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми, задействованы сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью городского департамента полиции.

Стражи порядка проверяют съемные квартиры, сауны, банные комплексы, развлекательные заведения и гостиницы. За два дня отработки полицейские выявили 8 фактов предоставления помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества. Правонарушителей привлекли к ответственности по статье 450 КоАП РК. А за приставание в общественных местах по ст. 449 административного кодекса наказаны 48 лиц. Также, на учет за занятие проституцией поставлены 43 лица.