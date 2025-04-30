Работники сауны лишились свободы за организацию притонов в Шымкенте

Трое жителей Шымкента получили реальные сроки лишения свободы за организацию притонов для занятия проституцией и сводничество, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

В Telegram-канале судов Шымкента рассказали подробности рассмотренного уголовного дела в отношении подсудимых С., Х. и Ж. Их обвиняли в организации притонов для занятия проституцией и сводничество в группе лиц по предварительному сговору.

«С. и Х. в неустановленный период, с 2024 года по 2025 годы, работая администраторами в саунах по улице Сайрамской и проспекта Тауке хана, обменивались данными девушек, оказывающих интимные услуги. Они предлагали посетителям услуги проституток, тем самым Х. 12 мая 2024 года получила в качестве вознаграждения 5 тыс. тенге и 1 февраля 2025 года 5 тыс. тенге.

С. 12 мая 2024 года тем же способом предложив через технического сотрудника Ж. посетителю сауны девушку легкого поведения, вдвоем получили в качестве вознаграждения 5 тыс. тенге», — рассказали в суде.

Сообщается, что смягчающим ответственность и наказание обстоятельством у подсудимых признано чистосердечное раскаяние, наличие двух малолетних детей у Ж. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

«Суд признал С., Х. и Ж. виновными в совершении уголовного правонарушения, С. и Х. назначено наказание в виде 3,5 лишения свободы, Ж. 3 года лишения свободы», — рассказали в суде.

Отметим, что по ч.1 ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.