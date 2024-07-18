Организаторов боди-массажа и вебкам-проституции будут сажать в тюрьму

Для организаторов салонов боди-массажа и вебкам-проституции введут уголовную ответственность.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что президент подписал закон о противодействии торговли людьми. За пропаганду или рекламу с целью вовлечения в такие виды интим-услуг, начнут привлекать к ответственности. За все эти преступления предусмотрены разные сроки лишения свободы. Закон вступит в силу уже в сентябре этого года.

Нурбол Ашакулов, старший оперуполномоченный по особо важным делам ДБОП МВД РК: «Были внесены также изменения в статьи уголовного кодекса. Если подчеркнуть, то теперь в 122 статье УК РК появился новый подпункт, в котором предусматривается ответственность лицам, которые получили услуги проституции и услуги сексуального характера у лиц заведомо несовершеннолетних. Кроме того предусматривается ответственность за пропаганду проституции. В новом законе изменению не подлежит срок наказания преступников».

По данным ведомства, новый документ включает в себя такие понятия, как “жертва торговли людьми”, “потенциальная жертва торговли людьми”, “субъекты противодействия торговле людьми” и другие.