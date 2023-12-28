Секс-притон обнаружили на трассе Шымкент-Ташкент

Секс-притон под видом сауны работал на трассе Шымкент – Ташкент.

Начато уголовное дело. В результате оперативно-розыскных мероприятий в одной из саун, расположенной на трассе «Шымкент – Ташкент», полицейские задержали 50-летнюю жительницу Сарыагаш.

При обыске у нее изъяли денежные средства и вещественные доказательства. Также доставлены в отдел полиции 9 девушек легкого поведения, из них 6 гражданок Узбекистана и 3 гражданки Казахстана.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 309 ч.2 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”. Выясняются все обстоятельства.