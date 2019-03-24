В Шымкенте 20 тыс человек прокричали: Нурсултан! Казахстан!

Своеобразный флешмоб поддержала и Nazima, артистка лейбла Black star

Отметим, флешмоб прошел в рамках традиционного фестиваля воздухоплавания Ashyk Аspan.

С наступлением темноты аэронавты устроили настоящее световое шоу под песни, которые исполняли приглашенные артисты, в их числе были и такие звезды как Nazima.

А особой фишкой мероприятия стал флешмоб с участием 20 000 человек.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов вместе с 20 тысачами шымкентцев выкрикнули «Казахстан — Нурсултан». Nazima вместе с 20 000 зрителей поддержала акима родного города.

Фестиваль воздухоплавания в Шымкенте проводится второй год подряд.

В этом году в нем приняли участие 20 команд. В 2020 году, когда Шымкент примет статус столицы СНГ, организаторы фестиваля обещают привезти уже 50 команд.