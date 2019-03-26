28 марта 2019 г. школьники Шымкента будут состязаться по 6 видам спорта: баскетбол среди девочек, шахматы, тогызкумалак, футзал среди юношей, военно-прикладные виды спорта, настольный теннис.

Открытие спартакиады SportFEST Kazakhstan пройдет в спортивном комплексе по легкой атлетике по всем видам спорта. В соревнованиях примут участие 132 школьника с 4 районов города.

Пожелать удачи и сказать напутственные слова участникам придут представители спортивной элиты области, а так же руководители местного отдела образования.

Следует отметить, что после соревнований весь спортивный инвентарь, используемый в отборочных турах (теннисные столы, мячи, настольные игры), будет передан в дар школам в каждом регионе.

«SportFEST Kazakhstan» — это уникальный проект, направленный на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни и патриотического воспитания среди молодежи.

Организаторами молодежного проекта выступают ЧФ «Фонд коммуникативной инициативы и стратегий» совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» в рамках Программы социальных инвестиций «Менің елім».