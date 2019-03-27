В Шымкенте открылись несколько центров оказания социальных услуг. Появились они во всех районах города и будут обслуживать многодетные семьи. Принимать документы на получение пособий здесь начнут с первого апреля.

Многодетная мать Жадыра Абжан одной из первых обратилась за услугами в новый центр социального обслуживания Абайского районе. Её интересовало какую социальную помощь сможет оказать государство в апреле этого года. Женщину выслушали специалисты центра, подробно рассказав, что нужно делать и какие предоставить документы.

Жадыра Абжан, жительница города: «Очень удобно стало консультироваться после того, как открыли центры социального обслуживания в каждом районе. Раньше нам приходилось ездить в разные концы города и толпиться в очередях. А сейчас не нужно тратить столько времени, на вопросы специалисты отвечают подробно и доходчиво».

Такие центры открыты в каждом из четырёх районов Шымкента. Сделано это в первую очередь для более качественного обслуживания многодетных семей. Для такой категории горожан в центре созданы благоприятные условия — здесь им окажут психологическую и правовую помощь, посодействуют в оформлении социальных выплат.

Гульжан Курманбекова, заместитель акима города:» Документы будут приниматься с первого апреля, когда в силу вступят изменения в законе. Пока же специалисты консультируют горожан, предоставляют перечень необходимых документов. Кроме того по приказу министра труда нами сейчас ведутся работы по созданию социальной базы населения, в которую будут внесены все данные».

Всего же в Шымкенте проживает свыше тридцати тысячи многодетных матерей. С первого апреля социальные выплаты для этой категории населения социальные выплаты вырастут в два раза, с 10 тысяч до 20-ти тысяч тенге.