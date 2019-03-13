В Шымкенте спасенная девушка поблагодарили пожарных.

На имя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент полковника гражданской защиты Дербисова Нурболата Бекболатовича поступило письмо со словами благодарности от Тыныбековой Сапаркул, жительницы микрорайона Нурсат города Шымкент:

«Выражаю Вам огромную благодарность за оперативные и слаженные действия сотрудников пожарной части №1 г. Шымкент. Это произошло в конце февраля. Я поставила на электроплиту пищу и забыла, в результате комната была сильно задымлена. Наглотавшись дыма, я потеряла сознание. Но пожарные-спасатели вовремя подоспели и спасли меня. Если бы не их профессионализм, я не знаю что со мной было бы сейчас. Я убедилась, что ваши пожарные не только тушат пожары, но и умеют оказывать первую помощь. От всей души желаю вашим сотрудникам неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия», — говорится в письме.

Напомним. что 27 февраля 2019 года в 00 часов 18 минут на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нурсат в многоэтажном доме по проспекту Астана в одной из квартир соседи увидели дым и позвонили по телефону на номер 101. Получив сообщение, на место происшествия были направлены 2 ед.техники и 8 человек личного состава Службы пожаротушения.

Пожарные, выяснив, что внутри есть человек, взломали железную дверь, вынесли девушку наружу и на месте оказали первую медицинскую помощь.

В письме также благодарная жительница Шымкента просила руководство Департамента по ЧС поощрить отличивщихся огнеборцев.

Группа государственного языка и информации ДЧС г.Шымкент