Сегодня, 7 марта», в Шымкенте в частном доме, который расположен в отделении Ынтымак, по улице Коксарай произошел пожар.

Внезапно загорелся самосвал «Howo», который стоял во дворе. Все, что мог уничтожить огонь, он уничтожил. Полностью сгорела кабина и баллоны грузовой машины. Но это еще не все. Огонь перекинулся на небольшой китайский погрузчик товаров.

Но самую большую опасность представляли собой четыре газовых баллона, которые находились в хозяйственной постройке. Их вытащили подоспевшие к месту пожара сотрудники противопожарной службы.

Кроме того огнеборцы спасли от уничтожения семь мотопомп и другую технику, что хранилась в постройке.

На ликвидацию очага возгорания прибыли четыре машины спецтехники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра, из них 32 кв м пришлись на гараж.

Пожар, который начался в 18. 00 был полностью ликвидирован в 18.51.

Люди не пострадали, а вот сумму ущерба еще предстоит подсчитать. На месте работали дознаватели.