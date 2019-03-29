28 марта 2019 года в 15.56 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Азат произошел пожар в частном доме по улице Ынтымак.

На место происшествия первые три пожарных расчета прибыли за 10 минут. Во дворе соседнего дома горела крыша сарая, а внутри старая мебель и сложенные дрова. Общая площадь горения крыши сарая составила 18 кв.м. Пожар тушили 17 человек личного состава и 4 единиц техники Службы пожаротушения.

Пожар локализован в 16.18 минут и полностью потушен в 16.30 минуту. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Уважаемые жители города! Помните: в случае пожара главное — сразу же вызвать противопожарную службу по телефонам 101 или 112.