11 марта в Шымкенте в частном доме произошел пожар.

11 марта 2019 года в 16:08 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Северо-Запад произошел пожар в частном доме.

На место происшествия привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники Службы пожаротушения, бригада Центра медицины катастроф.

Первые пожарные подразделения прибыли за 13 минут. На месте происшествия полностью сгорела крыша дома и домашние вещи.

Пожарные на безопасное место вытащили газовый баллон емкостью 25 литров. Пожар локализован в 16:28 минут и полностью потушен в 16:51 минуту. Жертв и пострадавших нет. Причины выясняются.