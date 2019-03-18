Его работу презентовали Премьер-министру страны Аскару Мамину во время его рабочего визита в Шымкент.

Акселератор будет решать актуальные проблемы городской среды в ускоренном режиме путем улучшения межведомственного взаимодействия, привлечения представителей государственного и частного сектора. Созданный по опыту Дубая, он станет площадкой для решения таких задач, как создание рабочих мест, улучшение бизнес-климата, развитие МСБ, повышение качества госуслуг и многих других вопросов без внесения изменений в нормативно-правовые акты и выделения бюджета.

Как это будет работать? Формируются команды с участием специально отобранных и обученных сотрудников акимата и других заинтересованных сторон, которые определяют задачи, разрабатывают инициативы, направленные на выполнение поставленных задач, и приступают к внедрению после получения поддержки от акима для акселерации.

В будущем планируется расширить функции городского акселератора путем создания площадки для стартап-проектов в целях развития бизнес- экосистемы и применения инновационных решений в городской среде.

В целом, проект будет состоять из двух этапов — открытия акселератора и создания «Шымкент Сити Навигатор» для мониторинга его работы.