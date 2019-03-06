В Шымкенте обсуждены вопросы эффективности возмещения ущерба от преступлений.

В прокуратуре Шымкента с участием руководителей местных исполнительных и правоохранительных органов проведено заседание Координационного совета по вопросам возмещения ущерба государству по экономическим преступлениям.

Прокурор города обратил внимание присутствующих на низкую эффективность работы уполномоченных органов, которыми в прошлом году вместо предусмотренных 9,5 млрд тенге государству возмещено лишь 1,8 млрд тенге.

Также отмечено, что из-за слабого качества расследования уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, бюджет города недополучил 6,5 млрд тенге.

В этой связи, прокуратурой города презентован алгоритм действий по выявлению имущества, нажитого преступным путем, а также план устранения недостатков, который поддержан всеми членами Координационного совета.

По итогам заседания Департаменту государственных доходов дан ряд поручений, в т.ч. по выявлению недобросовестных предпринимателей на ранней стадии.

Прокуратура города Шымкент