АО “Казпочта” завершило подсчет почтовых отправлений, уничтоженных пожаром. В огне уничтожено 378 регистрируемых почтовых отправлений, размер компенсации отправителям почтовых отправлений составит 8 462 552 тенге.

Согласно Закону РК «О почте», а также внутренним нормативным документам АО «Казпочта»:

право требования возмещения ущерба (компенсации) за утрату регистрируемого почтового отправления (РПО) и возврата оплаченного тарифа за пересылку принадлежит отправителю РПО;

размер возмещения устанавливается на основании суммы объявленной ценности РПО и оплаченного тарифа за пересылку;

для получения компенсации отправитель должен подать заявление по месту отправления РПО;

отправителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, почтовую квитанцию об отправке РПО, а также банковские реквизиты платежной карточки (если отправитель не является держателем платежной карточки АО «Казпочта»);

в случае международного почтового отправления (МПО) воспользоваться правом требования на выплату возмещения (компенсации) может, также, получатель МПО;

для возмещения ущерба за утраченное МПО получатель в любом почтовом отделении г. Кентау должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также трек-номер МПО для составления заявления;

срок рассмотрения заявления по возмещению ущерба (выплате компенсации) составляет до 15 календарных дней.

Напомним, пожар в центральном отделении г. Кентау Туркестанской области произошел в ночь с 5 на 6 декабря 2020 г. Площадь возгорания составила 65 кв.м.

По информации ДЧС Туркестанской области, материалы по установлению причин пожара переданы в следственные органы. Рассматриваются все версии, включая умышленный поджог.

В настоящее время в центральном почтовом отделении г. Кентау проводятся ремонтно-восстановительные работы. Планируется, что отделение возобновит свою работу 20 декабря 2020 года, сообщает Пресс-служба АО «Казпочта».