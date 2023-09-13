«Прилетел камень» в лобовое стекло на платной трассе: как получить компенсацию?

Водитель Эльмурат Тастамураев подчисчитывает незапланированные траты.

Говорит, замена лобового стекла обойдется ему — в 40 тыс. На компенсацию за повреждение на платной трассе, мужчина не рассчитывает. Видеорегистратора в машине нет, а поэтому обращаться в компетентные органы он считает занятием бесполезным.

Эльмурад Тастамураев, житель г.Шымкента:

«Год назад я ехал в Тюлькубасский район и несколько камней повредили мне лобовое стекло. Пока не хочу тратить деньги, эти трещины сильно мне не мешают. Как время будет и лишние средства, тогда и заменю. А вообще то, что камни летят в стёкла автомобилей — это больная тема для водителей. Думаю, на платных дорогах — такого быть не должно. Наверное это неправильно, но я никуда не стал обращаться, самое главное я — жив, да и машина цела».

Средств, ежегодно выделяемых из республиканского и местного бюджетов на поддержание дорожной сети, не хватает. Единственный выход власти увидели в увеличении количества платных автодорог. Преподнося это как панацею от всех бед и ссылаясь на некий мировой опыт. Правда платные трассы ни от снега, ни от камней не чистят, говорят автолюбители. По словам водителей, сильно хромает и придорожный сервис: на трассах не оборудованы стоянки и туалеты.

«Качество платных дорог — ужасное. Во время жары асфальт поднимается. Мне кажется, когда ты платишь за какую-то услугу, должны создавать условия, а у нас их нет. За такое платить, мне кажется, не нужно. Бывает, что камни попадают в лобовое стекло. Но, так как я в возрасте, я сильно не разгоняюсь, поэтому моя машина от камней не повреждена».

«Я каждый день езжу в Казыгурт, моя машина нуждается в ремонте. Качество дорог просто ужасное. Я не думаю, что за такое платить нужно. Вот, посмотрите, на мое лобовое стекло. Мелкие камни постоянно прилетают. Такого быть не должно. А жаловаться смысла нет, ничего не исправляют»,— говорят жители Шымкента.

Современные стёкла держат даже очень сильные удары, но со сколами, трещинами и «паутинками» на стекле ездить нельзя, а ремонт может оказаться очень дорогим, особенно в случае многослойных стёкол с обогревом. Поэтому неудобства на платных дорогах игнорировать не нужно.

По словам юриста Венеры Нургаликызы, каждый водитель вправе получить компенсацию. Любое повреждение автомобиля, которое произошло во время движения, является дорожно-транспортным происшествием, поэтому должно быть оформлено по всем правилам.

Венера Нургаликызы, юрист:

«Вы можете в полном размере возместить ущерб, если в лобовое стекло попал камень. Необходимо обратиться в дорожно-эксплуатационное управление, компетентный орган должен рассмотреть ваше заявление в течение 15 дней. Главное, чтобы у вас были доказательства, что именно на платной трассе камень попал в ваше лобовое стекло. То есть должна быть запись с видео регистратора, либо фото. Если вас игнорируют, либо кормят обещаниями, можно обратиться в суд. Так вы сможете получить и материальный и моральный ущерб».

В Казахстане сейчас 11 платных участков, протяженностью больше двух тысяч км. Первая трасса – «Астана-Щучинск». Это автодорога стала платной с 2013 года.

С января 2019 года на платной основе заработали трассы «Астана – Темиртау», «Алматы – Хоргос» и «Алматы-Конаев». С ноября 2021-го года на платной основе заработали трассы «Астана — Павлодар», «Тараз — Кайнар», «Шымкент — Кызылорда», «Шымкент — Тараз», «Шымкент — граница Узбекистана», «Конаев — Талдыкорган», «Щучинск – Кокшетау».

Стоимость проезда по платным трассам в Казахстане разнится. Для легковых автомобилей — 1 тенге за км. Можно приобрести годовой льготный абонемент за тысячу тенге. Для автобусов, в зависимости от количества посадочных мест, от 5 до 15 тенге за км. Междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты.

Для грузовых автомобилей — от 5 до 25 тенге за км. Какое расстояние проехал водитель, фиксируют установленные на трассе камеры. Оплатить проезд можно через банковское приложение. Вырученные деньги обещают вкладывать в улучшение качества.