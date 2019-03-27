В Шымкенте выявлены пищевые объекты, работающие без разрешительных документов.

Департаментом охраны общественного здоровья города Шымкент (далее — Департамент) и его территориальными управлениями для профилактики пищевых отравлений проводится работа по выявлению пищевых объектов, работающих без разрешительных документов.

С предпринимателями на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа о том, какие требования необходимо соблюдать, порядок получения разрешительных документов и какие административные меры принимаются в случае несоблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В результате данной работы за 2018 год и первый квартал 2019 года оформили разрешительные документы 146 объектов. По результатам внеплановых проверок в суд были направлены 4 исковых заявления за не уведомление о начале своей деятельности.

Тем не менее, на сегодняшний день выявлены кафе, рестораны, тойханы, пекарни, чайханы и кондитерские цех,а которые начали свою деятельность и работают без разрешительных документов. В Абайском районе пять кафе и 33 точки общепита, в том числе и известные рестораны в Аль-Фарабийском районе.

Настоящим напоминаем жителей и гостей города, что посещение объектов общественного питания, не имеющих соответствующих разрешительных документов может предоставлять опасность для Вашего здоровья и Ваших детей!

Мы призываем предпринимателей и лиц, занимающихся производством, реализацией и организацией питания через социальные сети соблюдать требования законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также оформить все необходимые разрешительные документы на объекты.

Для получения необходимой консультации можно обратиться в Департамент охраны общественного здоровья города Шымкент, по адресу: проспект Кунаева, 27. Контактный телефон: 8 (7252) 30 03 04